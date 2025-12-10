Λίγες μέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, υποστήριξε ότι ο δολοφονημένος και ο συλληφθείς είχαν ταραγμένες σχέσεις, που αποκαταστάθηκαν σχετικά πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, η ανιψιά του θύματος μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι θείος και ανιψιός είχαν ταραγμένες σχέσεις, τόσο που ο 68χρονος πίστευε ότι ο νεαρός θα ευθυνόταν αν αυτός πάθαινε κάτι.

«Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές το 2017, για ενάμιση μήνα για να μείνω και ενώ έλειπα για δέκα μέρες στην Αθήνα έγινε αυτή η κλοπή», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει, ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό», είχε δηλώσει στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Τον φοβόταν πολύ τον ανιψιό του, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δύο τους είχαν έρθει ξανά κοντά. Επίσης, ο θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού», είχε πει.

Σημειώνεται, ότι τότε ο ανιψιός κατηγορούσε την ξαδέρφη του για κακές σχέσεις με τον 68χρονο, υποστηρίζοντας πως ο τελευταίος τη φιλοξένησε, αλλά την έδιωξε λίγο μετά, λόγω προστριβών για τα κληρονομικά.