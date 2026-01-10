Ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες του στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι από τις 15:00 (τοπική ώρα) σήμερα, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Παράλληλα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones.

Η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα τα λεγόμενα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την διοίκηση των Κούρδων.