Ο Ράφα Μπενίτεθ οργανώνει την επόμενη μέρα τού Παναθηναϊκού, αλλά ο Ισπανός έχει δώσει την προσοχή του στην έλευση ενός μέσου που μπορεί άμεσα να φέρει αλλαγή στο Τριφύλλι, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες στη μεσαία γραμμή.

Ένας παίκτης με ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, ικανός να μεταφέρει με ασφάλεια την μπάλα και να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία από τον Τσιριβέγια. Ο Ισπανός τεχνικός θέλει έναν κουμανταδόρο που θα χτίσει τη μεσαία γραμμή τής ομάδας και θα μεταφέρει την μπάλα μπροστά.

Ο Λουίς Μίγια, μεγάλη καλοκαιρινή «καψούρα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ισπανού προπονητή, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλά έναν ακόμα παίκτη που ήθελε να φέρει ο Βάσκος προπονητής στον Ολυμπιακό.

