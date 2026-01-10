Η ανοδική πορεία των τιμών κατοικιών συνεχίστηκε και στο τέλος του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων διατηρεί ισχυρές αντοχές, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και το αυξημένο κόστος στέγασης. Το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς έκλεισε με αυξήσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στα ενοίκια, σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας διατηρούν τον τίτλο της ακριβότερης περιοχής της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας, ενώ στον αντίποδα, περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζουν να προσφέρουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, έντονες ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται σε επιμέρους αγορές, με τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει για τον ρυθμό ανόδου των τιμών πώλησης.

H μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε το 2025 κατά 9,6% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos, ο οποίος βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε το 2025 κατά 9,6% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ σε τριμηνιαία βάση καταγράφηκε άνοδος 1,8%. Πρόκειται για ισχυρότερη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν η ετήσια μεταβολή διαμορφωνόταν στο 7,9%.

Στην αγορά ενοικίασης, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ωστόσο παρουσίασαν υποχώρηση 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένδειξη σχετικής επιβράδυνσης προς το τέλος της χρονιάς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα Νότια Προάστια παραμένουν η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λευκάδα και τα Χανιά.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές αγοράς καταγράφονται στην Π.Ε. Καστοριάς, με μέση ζητούμενη τιμή 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται και στην αγορά ενοικίασης. Τα Νότια Προάστια διατηρούν την πρωτιά στις υψηλότερες τιμές, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς. Οι πιο οικονομικές επιλογές για ενοικίαση κατοικίας εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Δράμας να καταγράφουν τις χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές.

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, ενώ στην ενοικίαση η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,8%. Η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 7.500 ευρώ/τ.μ., παρά τη μικρή τριμηνιαία υποχώρηση. Ακολουθούν η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, όπου οι αυξήσεις κινούνται σε πιο ήπιους ρυθμούς.

Στις πιο προσιτές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική συγκαταλέγονται ο Βαρνάβας, η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα. Στην ενοικίαση, η Βουλιαγμένη διατηρεί επίσης την πρώτη θέση με μέση ζητούμενη τιμή 21,1 ευρώ/τ.μ., ενώ χαμηλότερα ενοίκια καταγράφονται σε περιοχές όπως ο Άγιος Στέφανος, η Αγία Βαρβάρα, το Καματερό, το Πέραμα και τα Σπάτα.

Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγράφηκαν σε επιμέρους περιοχές της Αττικής, με τη Λυκόβρυση και τη Δροσιά στα Βόρεια Προάστια να ξεχωρίζουν, αλλά και περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα, η Δάφνη και ο Υμηττός. Στην αγορά ενοικίασης, έντονες αυξήσεις σημειώθηκαν σε περιοχές όπως τα Γλυκά Νερά, το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Ίλιον.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 12,5% σε ετήσια βάση, ενώ στην ενοικίαση καταγράφηκε άνοδος 6,3%. Οι ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας παραμένουν η Καλαμαριά, η Πυλαία και το κέντρο της πόλης, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές εντοπίζονται σε προάστια όπως η Καλλιθέα, η Μυγδονία και τα Βασιλικά. Στην ενοικίαση, υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις κεντρικές περιοχές, ενώ χαμηλότερα ενοίκια συναντώνται σε περιοχές εκτός του πυκνού αστικού ιστού.

Τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου δείχνουν ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, το 2025 έκλεισε με σαφή τάση ανόδου στις τιμές κατοικιών, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων.