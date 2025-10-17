Ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ η περιουσία που άφησε πίσω του ο 68χρονος στη Φοινικούντα, με συγγενή του να αναφέρει ότι ο επιστάτης του κάμπινγκ θα έπρεπε να κληρονομήσει τη μερίδα του λέοντος και όχι ο ανιψιός του.

Πιο αναλυτικά, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε σπουδάσει στην Ιταλία και ήταν αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Κατερίνα Φραγκάκη, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη οικονομική άνεση.

Ωστόσο, η γυναίκα σημείωσε ότι δεν γνώριζε πως λίγο πριν το φονικό άλλαξε αρκετές φορές τη διαθήκη του, με την τελευταία να είναι ιδιόχειρη, όπως είχε αποκαλύψει το Newsbeast.

Η ανιψιά του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» περιέγραψε τον τρόπο που κέρδισε τα χρήματα ο θείος της, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις που διατηρούσε με την υπόλοιπη οικογένεια του.

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν δεν είχε ούτε λεφτά για εισιτήριο. Με τη δουλειά του και το μυαλό του έφτιαξε μια περιουσία που σήμερα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σκληρός, αυστηρός και πάντα ήθελε να γίνεται το δικό του», είπε στην εκπομπή.

«Όποιος εξαρτιόταν από αυτόν, έπρεπε να του κάνει όλα τα χατίρια, αλλιώς μπορούσε να τον αφήσει ακόμη και χωρίς φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συμπεριφορά του πήγαζε από τη στέρηση που είχε υποστεί για να μπορέσει να φτιάξει αυτή τη μεγάλη περιουσία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του επιστάτη

Η γυναίκα περιγράφοντας τον θείο της, είπε ότι ήταν ένας αυταρχικός άνθρωπος, με τον μόνο που άντεχε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά να είναι ο επιστάτης του, που επίσης δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ.

«Ο μόνος που άντεχε να σταθεί δίπλα του ήταν ο φίλος και βοηθός του, ο Βασίλης. Γνωρίστηκαν όταν ο θείος μου ήταν 36 χρονών σε ένα γάμο. Ο Βασίλης τότε ήταν χρήστης ουσιών. Τον πήρε μαζί του στη Φοινικούντα για δουλειές και από τότε ήταν αχώριστοι», είπε για τη γνωριμία τους.

«Τον έντυνε, τον φρόντιζε, του αγόρασε αυτοκίνητο και μου είχε πει ότι στη διαθήκη του, ο Βασίλης θα έπαιρνε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πιστεύω μάλιστα ότι το 70% της είσπραξης από το κάμπινγκ πήγαινε στον Βασίλη και την οικογένειά του. Ο Βασίλης δεν είχε καλή σχέση με τον ξάδερφό μου όμως, χωρίς να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για τα κληρονομικά, μου έλεγε όχι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η σχέση με τον ανιψιό

Έπειτα, η ανιψιά του 68χρονου υποστήριξε ότι ο θείος της στο παρελθόν φοβόταν πάρα πολύ τον ξαφερφό της. Πριν λίγα χρόνια όμως, ήρθαν ξαφνικά κοντά και πλέον είναι το άτομο που κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

«Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές το 2017, για ενάμιση μήνα για να μείνω και ενώ έλειπα για δέκα μέρες στην Αθήνα έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει, ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό», είπε η γυναίκα.

«Τον φοβόταν πολύ τον ανιψιό του, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δύο τους είχαν έρθει ξανά κοντά. Επίσης, ο θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού», ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σημειώνεται, ότι ο ανιψιός από την πλευρά του έχει κατηγορήσει την ξαδέρφη του για κακές σχέσεις με τον 68χρονο, σε βαθμό που όταν ο τελευταίος τη φιλοξένησε, μετά από λίγο της ζήτησε να φύγει, λόγω προστριβών για τα κληρονομικά.