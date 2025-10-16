Ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στο φονικό στη Φοινικούντα υποστήριξε στην αστυνομία ότι το 2022 τον βίασε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο νεκρός τότε τον πλήρωσε για να μην μιλήσει, δίνοντας συγκεκριμένα 400 ευρώ που είχε στην τσέπη του.

«Το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω», κατέθεσε στις αρχές, σύμφωνα με το Live News.

«Μετά φώναζα ότι θα καλέσω την αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς μου: ”Πάρε αυτά για να μην μιλήσεις”», πρόσθεσε στη συνέχεια, με βάση την εκπομπή του Mega.

Η πρώτη νύχτα των συλληφθέντων στα κρατητήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες πέρασαν το πρώτο βράδυ τους στα κελιά, αμίλητοι, χαμένοι κατά διαστήματα στις σκέψεις τους.

Από την πρώτη στιγμή ο ένας επιχειρεί να τα ρίξει στον άλλο.

«Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί», είπε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός.

Από την πλευρά του ο φερόμενος ως εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο.

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος», δήλωσε ο φερόμενος εκτελεστής.

Οι κατηγορίες

Ο φερόμενος ως εκτελεστής κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο φερόμενος ως συνεργός του, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και ηθική αυτουργία σε σειρά πράξεων.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται και ο τρόπος που οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν στην Αθήνα. Ο φερόμενος ως εκτελεστής καταγράφηκε τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά το έγκλημα, να επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα.

Ένα ύποπτο τηλεφώνημα πριν τη διπλή δολοφονία, τα μοιραία λάθη πριν την εκτέλεση ιδιοκτήτη και επιστάτη του κάμπινγκ, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας που αναλύθηκε εξονυχιστικά φαίνεται πως πρόδωσαν τους δύο νεαρούς.