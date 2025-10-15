Ολοκληρώθηκε η άρση τηλεφωνικού απορρήτου των υπόπτων στη Φοινικούντα και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένας από τους δύο 22χρονους επικοινώνησε πριν το φονικό με τρίτο πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά του μίλησε με συγγενή του 68χρονου θύματος που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Έτσι, στελέχη του Ανθρωποκτονιών δεν έχουν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ηθικός αυτουργός στην διπλή δολοφονία που να έδωσε την εντολή στους δύο νεαρούς να βγάλουν από την μέση τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Ο Ιωάννης Βέρρας, δικηγόρος του ανιψιού του 68χρονου, ρωτήθηκε για το αν ο 33χρονος πελάτης του, ήταν το άτομο που δέχτηκε το τηλεφώνημα, με τον ίδιο να διαψεύδει.

«Απολύτως καμία, το διαψεύδει κάθετα αυτό ο εντολέας μου, δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο», δήλωσε στο Live News.

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μετέβη στη ΓΑΔΑ και αναγνώρισε τον έναν από τους δύο 22χρονος ως τον δολοφόνο.

Σύμφωνα με το Mega, αναγνώρισε τον νεαρό που κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πάνω σε λευκό σκούτερ να αποχωρεί από το κάμπινγκ αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο νεαροί

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν στην Καλαμάτα και κατατέθοντας στις αρχές έριξαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον.

«Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε τα δύο θύματα», είπε ο φερόμενος συνεργός, δηλαδή ο νεαρός που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.

«Δεν είχα λόγο να τους σκοτώσω, πήγα μόνο για τα λεφτά. Ο 22χρονος συνεπιβάτης μου τους δολοφόνησε», υποστήριξε από την πλευρά του ο 22χρονος που συνελήφθη σπίτι του.