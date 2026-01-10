Έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλήθος σεναρίων προκάλεσε η αιφνιδιαστική παρουσία στον ουρανό του Λος Άντζελες ενός ειδικού αεροσκάφους τύπου Boeing, το οποίο είναι γνωστό διεθνώς ως «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης». Πρόκειται για ένα ιπτάμενο κέντρο διοίκησης, σχεδιασμένο να διασφαλίζει την προστασία του Αμερικανού προέδρου και τη συνέχιση της κρατικής λειτουργίας των ΗΠΑ σε περίπτωση καταστροφικής επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο της εμφάνισής του. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος καταγράφηκε να προσγειώνεται σε πολιτικό αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της επιχειρησιακής του δράσης.

Το «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης» αποτελεί κατασκευή της δεκαετίας του ’70 και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως πλήρες κέντρο διοίκησης σε συνθήκες ακραίας κρίσης. Μπορεί να φιλοξενήσει ανώτατους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ είναι εξοπλισμένο ώστε να αντέχει ακόμη και σε πυρηνική επίθεση, συντονίζοντας ταυτόχρονα στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η προσγείωση σε πολιτικό αεροδρόμιο ενδέχεται να συνδέεται με ζητήματα συντήρησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Το γεγονός αυτό, πάντως, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει κύμα εικασιών και θεωριών συνωμοσίας.