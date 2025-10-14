Δύο άτομα βρίσκονται στη ΓΑΔΑ για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και ο ένας 22χρονος υποστήριξε ότι στόχος ήταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, τον οποίο είχε εκβιάσει λίγο πριν το έγκλημα.

Ο δικηγόρος του νεαρού ανέφερε ότι το θύμα πριν από χρόνια έκανε κάτι παράνομο σε βάρος του πελάτη του και μάλιστα φέρεται να τον δωροδόκησε για τη σιωπή του.

«Δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου, ήταν αξιόποινη πράξη. Υπήρξε κάποια δωροδοκία. Σε εκείνη τη φάση τα προσέφερε ο 68χρονος να μην μιλήσει», είπε στο Live News.

Έτσι, ο 22χρονος και ο 68χρονος γνωρίστηκαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο και ήρθαν ξανά σε επαφή πριν λίγο καιρό.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος μετά μια οικογενειακή διένεξη αποχώρησε από το σπίτι του τέλος Αυγούστου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο χωρίς χρήματα.

Τότε, συνέλαβε την ιδέα να εκβιάσει τον 68χρονο με αφορμή «αυτό που τού έκανε πριν καιρό».

«Δεν έριξε να τον σκοτώσει»

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο νεαρός με καλλημένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πήγε στη Φοινικούντα και προσέγγισε τον 68χρονο, χωρίς το θύμα να τον αναγνωρίσει.

«Δώσε λεφτά, αλλιώς θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά», φέρεται να του είπε και ο 68χρονος του επιτέθηκε. Ο 22χρονος τράβηξε τότε ένα πιστόλι ρέπλικα και τον πυροβόλησε στον κρόταφο για να διαφύγει.

«Έτσι έγινε η επίθεση που τραυματίστηκε ο 68χρονος στον κρόταφο. Δεν τού έριξε για να σκοτώσει, το έκανε επειδή τού επιτέθηκε το θύμα. Έχει αποτυπωθεί σε κάμερα, έχουν καταγραφεί όλα αυτά, δεν τα ισχυρίζεται τώρα», είπε ο δικηγόρος του 22χρονου.

Τρεις μέρες μετά, στις 10 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος πήγε να βρει ξανά τον 22χρονο, ωστόσο το θύμα ήταν υποψιασμένο και είχε ανθρώπους. Όταν τον έψαξε ο νεαρός, εμφανίστηκαν τρία αυτοκίνητα και τον καταδίωξαν, με αποτέλεσμα να μην προσεγγίσει τον 68χρονο.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος επέστρεψε στην Αθήνα και βρήκε τον συνομίληκο φίλο του, τον οποίο ενημέρωσε για τα πάντα. Ο δεύτερος νεαρός φέρεται τότε να προσθέρθηκε να διευθετήσει την κατάσταση, εκβιάζοντας τον 68χρονο, αλλά με την κατάσταση να ξεφεύγει και τελικά να δολοφονούνται δύο άτομα, υποστήριξε ο δικηγόρος του 22χρονου.