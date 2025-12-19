Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων έκρινε ένοχο τον 54χρονο, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ερευνητής και ισχυριζόταν ότι μπορούσε να εντοπίσει τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 7 Δεκεμβρίου.

Η δίκη διεξήχθη ερήμην του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε ζητήσει αναβολή με ιατρικό έγγραφο ιδιώτη γιατρού, χωρίς όμως η αίτηση να γίνει δεκτή από την έδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο 54χρονος ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του γιατρού για να «βρει» τον αγνοούμενο και επιπλέον 1.500 ευρώ για προσωπικά έξοδα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε μεθόδους «κβαντικής τεχνολογίας» για τον εντοπισμό του γιατρού, τεχνικές που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Οι αστυνομικές αρχές τόνισαν ότι οι ψεύτικες υποσχέσεις του όχι μόνο εξαπάτησαν την οικογένεια, αλλά δημιούργησαν και εμπόδια στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ορίζεται σε 2,5 χρόνια φυλάκιση, με εγγύηση 2.000 ευρώ, ενώ η έφεση θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η δικηγόρος που τον εκπροσωπούσε παραιτήθηκε πριν την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η εξαφάνιση του ειδικευόμενου ωτορινολαρυγγολόγου έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, με την οικογένεια να αναζητά κάθε πιθανό στοιχείο για τον εντοπισμό του. Οι γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, ενημέρωσαν τις αστυνομικές υπηρεσίες όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.