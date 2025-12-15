Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε σήμερα από την ημέρα που ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζελείου Νοσοκομείου κ. Αλέξης Τσικόπουλος, έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής και μέχρι αργά το βράδυ παρέμενε άφαντος.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν για έβδομη μέρα, με το βάρος να έχει δοθεί στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του, ενώ σημαντική είναι για τις αρχές η αναφορά ενός πολίτη μετά την έκδοση Silver Alert, ότι τον είδε να περπατά στην παραλία των Καλυβών.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου οι δυνάμεις της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ μετατόπισαν το βάρος των ερευνών στο νότιο τμήμα του δήμου Αποκορώνου, αφού σήμερα εξάντλησαν κάθε πιθανό σημείο αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή των Καλυβών, όπου σύμφωνα με δήλωση ενός πολίτη εθεάθη να περπατά στην παραλία, στοιχείο που αναπτέρωσε τις ελπίδες της οικογένειας του, σύμφωνα με τη neakriti.

Ο πατέρας του 33χρονου κ. Γιώργος Τσικόπουλος, εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Αλέξης είναι ζωντανός σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να σκεφτεί οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Απηύθυνε δ«Από την Κυριακή που μας πέρασε δεν έχω επικοινωνήσει με τον γιο μου. Με ζήτησε την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα να πάω να τον επισκεφτώ. Τον πήρα 11η ώρα το βράδυ απ’ τη Θεσσαλονίκη και δε μου απάντησε στο τηλέφωνο. Έκλεισε το τηλέφωνο του και από τότε αγνοείται», είπε ο πατέρας του 33χρονου γιατρού.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού του 33χρονου εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που μια ημέρα μετά βρέθηκε το αυτοκίνητο του, σε ένα αδιέξοδο στο χωριό Φρες.

Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης.Ο πατέρας του από την Θεσσαλονίκη, είπε ότι το παιδί του αντιμετώπιζε τελευταία προσωπικά προβλήματα. Μάλιστα όταν ο γιος του, του ανέφερε ότι δεν είναι καλά, του πρότεινε, όπως ο ίδιος είπε, να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο του στο κοντινό Ρέθυμνο ή στα Χανιά.

«Δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Δεν θέλω να πιστέψω να πάει στο κακό αλλά δεν το αποκλείω κι αυτό», σημείωσε ο κ. Γιώργος Τσικόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι άλλη μια φορά στο παρελθόν επιστρέφοντας από την Κρήτη με το πλοίο, χάθηκε για μία ημέρα και μια δεύτερη στη Θεσσαλονίκη. Για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου ΩΡΛ αγωνιούν και οι συνάδελφοι του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο που μιλούν για έναν επιστήμονα με λαμπρό μέλλον.

«Και ως άνθρωποι και ως σύλλογος και ως συνάδελφοι, θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί σύντομα. Πρόκειται για έναν αγαπητό συνάδελφο ,έναν νέο εξαίρετο επιστήμονα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κ. Δημήτρης Φλυτζανής.