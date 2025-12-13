Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Αν και το όχημά του έχει βρεθεί, ο ίδιος παραμένει αγνοούμενος, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.

Η εξαφάνιση του ειδικευμένου ωτορινολαρυγγολόγου του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει προκαλέσει συναγερμό, με τις Αρχές να αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο από το πρωί της Κυριακής, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του. Οι γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί του παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (12/12) ενεργοποιήθηκε και Silver Alert, έπειτα από αίτημα της οικογένειας και τη σχετική δήλωση εξαφάνισης. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του 33χρονου.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ομάδα της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση. Το επίκεντρο των ερευνών έχει μεταφερθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα δήλωσε η μητέρα του στο neakriti.gr, το όχημά του παρουσίασε μηχανική βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ο 33χρονος να κινήθηκε προς τα κοντινά χωριά, πιθανόν αναζητώντας βοήθεια.

Παράλληλα, στην κατοικία του στο Ηράκλειο εντοπίστηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα. Όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να συνδέεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος περίπου 1,92 μέτρα, μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Παρά τις συνεχείς και συστηματικές έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο εύρημα που να οδηγεί άμεσα στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την ασφάλεια και την ανεύρεση του 33χρονου γιατρού.

Αναλυτικά, στο δελτίο εξαφάνισης αναφέρεται:

«Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94 μ. και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12ης/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».