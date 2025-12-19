Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής των Βρυξελλών, αναφέρθηκε στη συμφωνία των χωρών μελών για την Mercosur και τόνισε: «Καταβάλλεται προσπάθεια με στόχο την αναβολή της διάσκεψης Mercosur, κάτι που θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε κι άλλες εβδομάδες, ώστε να δώσουμε τις απαντήσεις που ζητούν οι αγρότες μας, να προσφέρουμε προστασία για τα προϊόντα μας και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη συμφωνία όταν -όπως έχουμε πει- θα έχουμε όλες τις εγγυήσεις».

Με αναφορά, επίσης, στη συμφωνία για το ουκρανικό, η Μελόνι πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι και στα δύο, κύρια αυτά θέματα υπερισχύει η λογική, είμαι ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα».