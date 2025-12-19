Η συμπλήρωση 13 ετών από την πρώτη ημέρα που η Εφημερίδα των Συντακτών βρέθηκε στα περίπτερα, συνέπεσε με την πιο ριζική αλλαγή στην ιστορία της. Η εφημερίδα γιόρτασε τα γενέθλιά της υπό το νέο ιδιοκτησιακό της καθεστώς, σε μια βραδιά στην Αίγλη Ζαππείου που συγκέντρωσε την ελίτ της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Η «ακτινογραφία» των καλεσμένων

Το κλίμα της εκδήλωσης αντανακλούσε τη σημασία που δίνουν τα πολιτικά γραφεία στη νέα πορεία της εφημερίδας. Εκεί βρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το «παρών» έδωσαν οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος και Βασίλης Κικίλιας, ενώ την τοπική αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ατμόσφαιρα στα τραπέζια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επέλεξε να κατευθυνθεί απευθείας προς τους βουλευτές του κόμματός του, χωρίς να ανταλλάξει χαιρετισμό με τον Αλέξη Τσίπρα, μια κίνηση που συζητήθηκε έντονα στα πηγαδάκια των παρευρισκομένων.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης ιστορικά στελέχη της Αριστεράς, όπως ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Νίκος Βούτσης.

Το παρασκήνιο της εξαγοράς

Η γιορτή αυτή λειτούργησε ουσιαστικά ως το επίσημο καλωσόρισμα της νέας διοίκησης. Πριν από λίγα 24ωρα «έπεσαν» οι τελικές υπογραφές για τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών της εκδοτικής εταιρείας σε επιχείρηση συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος ήταν και ο οικοδεσπότης της βραδιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Μέσου, η αλλαγή αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την ταυτότητα της έκδοσης:

«Κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια, με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο προσανατολισμό. Η ΕΦ.ΣΥΝ. θα συνεχίσει το έργο της με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες δυνατότητες, πιο ισχυρή και πάντα πιστή στο αναγνωστικό της κοινό».

Η νέα ιδιοκτησία φαίνεται πως στοχεύει στην ενίσχυση του δημοσιογραφικού αποτυπώματος της εφημερίδας, διατηρώντας παράλληλα την παραδοσιακή της σχέση με τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, όπως μαρτυρά και η πολυσυλλεκτική λίστα των καλεσμένων που κατέκλυσαν το Ζάππειο.