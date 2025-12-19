Η παραλαβή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra, του «Κίμωνα», φαίνεται πως προκάλεσε νευρικότητα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας, η τουρκική πολεμική αεροπορία επέλεξε να κλιμακώσει την ένταση, στέλνοντας οπλισμένα μαχητικά σε μια περιοχή όπου είχαμε σχεδόν τρία χρόνια να δούμε ανάλογες σκηνές έντασης.

Το χρονικό της έντασης πάνω από το Αρχιπέλαγος

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ζευγάρι τουρκικών F-16, φέροντας πυραύλους αέρος-αέρος, εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει υποβάλει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης.



Τα αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.



Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ακαριαία, με ελληνικά μαχητικά επιφυλακής να απογειώνονται για να αναχαιτίσουν τους εισβολείς.

Στο σημείο αυτό, η κατάσταση ξέφυγε από τη συνήθη διαδικασία αναγνώρισης. Οι Τούρκοι πιλότοι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκληρές εικονικές αερομαχίες στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Οι Έλληνες χειριστές αναγκάστηκαν να καταδιώξουν τα τουρκικά μαχητικά, επιτυγχάνοντας τον εγκλωβισμό τους στις παραμέτρους βολής τους, μέχρι εκείνα να αναγκαστούν τελικά να επιστρέψουν στη βάση τους.