Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Κάσου, καθώς σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός καταγράφηκε από τα δίκτυα των σεισμογράφων στις 22:10 και έγινε αισθητός σε αρκετά σημεία του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κάσου. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εξέδωσε το σύστημα αυτόματης λύσης, το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

