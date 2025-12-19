Οι αντιδράσεις των συγγενών μιας 89χρονης γυναίκας στο αεροδρόμιο της Μάλαγα, λίγο πριν την επιστροφή τους στη Βρετανία, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας απίστευτης καταγγελίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η οικογένεια επιχείρησε να περάσει την ηλικιωμένη στον έλεγχο και την επιβίβαση ενώ εκείνη είχε ήδη νεκρή, ισχυριζόμενη ότι απλώς κοιμόταν από την εξάντληση.

Η 19χρονη Elizabeth Rowland, η οποία βρισκόταν λίγες σειρές μακριά, περιέγραψε στη Daily Mail μια εικόνα που δεν της άφηνε καμία αμφιβολία. Η ηλικιωμένη, με αυχενικό κολάρο και το κεφάλι στηριγμένο σε μαξιλάρι, έδειχνε εντελώς αναίσθητη.

«Η οικογένειά της προσπαθούσε να την ξυπνήσει λέγοντάς της: “Με ακούς; Θα μπούμε στο αεροπλάνο τώρα, επιβιβαζόμαστε”, ενώ επιχειρούσαν να της δώσουν κάτι να πιει... Της μιλούσαν και φέρονταν σαν να ήταν ζωντανή», ανέφερε η Rowland, σημειώνοντας την παγερή ψυχραιμία των συγγενών όταν τελικά οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό της.

Το «κόλπο» με την κούραση και τους γιατρούς

Η επιβίβαση επετράπη μόνο όταν οι πέντε συγγενείς καθησύχασαν το προσωπικό εδάφους. Όταν κάποιος υπάλληλος ρώτησε για την κατάσταση της υγείας της, η απάντηση ήταν ότι η γυναίκα ήταν «απλά κουρασμένη». Μάλιστα, κάποιοι επιβάτες υποστήριξαν πως άκουσαν μέλος της οικογένειας να δηλώνει ψευδώς: «Είναι καλά, είμαστε γιατροί».

Η πτήση άρχισε να κινείται στον διάδρομο, αλλά ο συναγερμός σήμανε την τελευταία στιγμή. Το πλήρωμα αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και το αεροσκάφος επέστρεψε άρον άρον στον τερματικό σταθμό. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής στη Μάλαγα, η γυναίκα κηρύχθηκε νεκρή μέσα στο αεροπλάνο.

Η επίσημη θέση της εταρείας και το κόστος επαναπατρισμού

Η easyJet από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί επιβίβασης νεκρού ατόμου, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα είχε πιστοποιητικό υγείας και «ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε», ενώ κατέληξε αργότερα παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Ωστόσο, η οργή των επιβατών, όπως της Tracy-Ann Kitching, παραμένει: « Την είδα να μεταφέρεται με το αμαξίδιο μέσα στο αεροπλάνο· κάποιος της κρατούσε το κεφάλι καθώς περνούσαν από μπροστά μου! Ένας πραγματικός γιατρός που επέβαινε στην πτήση [επιβεβαίωσε] ότι ήταν ήδη νεκρή».

Η Tracy-Ann Kitching

Πίσω από αυτή την αλλόκοτη υπόθεση, πολλοί βλέπουν την προσπάθεια αποφυγής του δυσβάσταχτου κόστους επαναπατρισμού σορού. Η νόμιμη διαδικασία από την Ισπανία στη Βρετανία απαιτεί ειδικά φέρετρα, εμπορικές πτήσεις (cargo) και ένα ποσό που αγγίζει τις 4.500 λίρες, διαδικασία που η οικογένεια φέρεται να θέλησε να παρακάμψει με τον πιο μακάβριο τρόπο.

Τελικά, η πτήση αναχώρησε με 12 ώρες καθυστέρηση, ενώ το περιστατικό έμεινε στην ιστορία του αεροδρομίου ως «διάσημη πτήση».