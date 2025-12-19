Ο ιδιωτικός υπάλληλος με την προπληρωμένη κάρτα του οποίου αγοράστηκαν το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 άτομα, κατέθεσε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator. Πρόκειται για τον Αιμίλιο Κοσμίδη, μάρτυρας που κλήθηκε από το δικαστήριο μαζί με άλλα εννέα πρόσωπα. Μάλιστα για δύο από αυτά που δεν εμφανίστηκαν χθες στην δίκη, διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή τους στη συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου.

Ο κ. Κοσμίδης κατέθεσε ότι η επίμαχη προπληρωμένη κάρτα ήταν δώρο από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, το 2010, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν την ενεργοποίησε. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας της Έδρας υπέβαλλαν πολλές ερωτήσεις στον μάρτυρα, ο οποίος επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ενεργοποίηση της κάρτας, επισημαίνοντάς του, μάλιστα, ότι «είναι πιθανό να βρεθείτε στη θέση του κατηγορούμενου, και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για όσα λέτε σήμερα», όπως του είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας δεν έλαβε ποτέ pin ενεργοποίησης της κάρτας.

Πρόεδρος: Δεν την ενεργοποιήσατε;

Μάρτυρας: Δεν ασχολήθηκα ποτέ.

Πρόεδρος: Μήπως σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνετε να του δώσετε την κάρτα;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να είστε κατηγορούμενος, ως συνεργός, αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία;

Μάρτυρας: Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός.

Πρόεδρος: Προφανώς είστε…

Πρόεδρος: Αυτή η κάρτα είναι στο όνομα σας και πρέπει να βάλετε κωδικούς pin που εσείς έχετε.

Μάρτυρας: Εγώ δεν έλαβα κανένα pin.

Πρόεδρος: Πώς ενεργοποιήθηκε τότε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Ο κ. Κοσμίδης στην κατάθεση του έφερε στο προσκήνιο, συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί, για το οποίο είπε: «δούλευε σε κατάστημα της Cosmote, μου έλεγε ότι έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ, δεν μου έλεγε λεπτομέρειες, εγώ δεν έδωσα βάση, στο κατάστημα του Αλίμου ήταν».

Στις επόμενες ερωτήσεις από Έδρας γιατί δεν ανησύχησε ώστε να αναζητήσει τι συνέβη με την κάρτα ο μάρτυρας είπε: «Μου είπαν ότι κάποιος τη βρήκε και την ενεργοποίησε, άκουσα για 500 ευρώ, 20 ευρώ, κάτι μικροποσά. Έχω λογαριασμό μισθοδοσίας στην Εθνική πριν 15 χρόνια. Είναι άδειος».

Πρόεδρος: Έχετε κάνει αίτηση ακύρωσης;

Μάρτυρας: Ναι όταν πήγα να ζητήσω την κίνηση.

Πρόεδρος: Δέχθηκαν την ακύρωση και δεν σας έδωσαν την κίνηση;

Μάρτυρας: Ναι. Μου είπαν ότι μετά από τόσα χρόνια είναι άκυρη, ανενεργή. Τώρα πώς ακυρώθηκε δεν ξέρω. Όταν πήγα να κάνω αίτηση ακύρωσης μου είπαν πως είναι ήδη άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Κοσμίδη, το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη συγκεκριμένη κάρτα, την αναλυτική κίνηση της για τα έτη 2019-2024.

Πριν τον συγκεκριμένο μάρτυρα κατέθεσε στο δικαστήριο η Άρτεμις Σίφορτ, θύμα του Predator. Η μάρτυρας, στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας στον τομέα της πολιτικής χρηστών, που την επίμαχη περίοδο εργαζόταν στην Αμερική στo FaceBook, είπε ότι τότε, λόγω της covid, βρισκόταν για μεγάλα διαστήματα στην Ελλάδα. Όπως είπε, έμαθε για την παρακολούθησή της στα τέλη του 2022 και απευθύνθηκε στο Citizen Lap, για να ελέγξει το κινητό της, το οποίο εντόπισε ότι είχε μολυνθεί με το κακόβουλο λογισμικό.

«Εγώ έκλεισα ραντεβού για εμβόλιο μέσω του Gov. Έλαβα επιβεβαίωση με mail και sms. Μετά από λίγο μου ήρθε κι άλλο sms που επιβεβαίωνε, και πάτησα τον σύνδεσμο και μετά ήρθε και τρίτο. Το πρώτο και το τρίτο ήταν τα κανονικά» κατέθεσε.

Όπως είπε δεν γνωρίζει ακόμα και σήμερα τον λόγο που έγινε στόχος του λογισμικού. «Το ενδιαφέρον μου είναι να βγάλω την αλήθεια, να μάθω γιατί με παρακολουθούσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω κάποια σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα στη λίστα. Μετά έμαθα ότι υπήρχε και διάταξη από την ΕΥΠ. Κάναμε προσφυγή στην ΑΔΑΕ και το μάθαμε. Η επισύνδεση από την ΕΥΠ είχε ξεκινήσει πριν από το μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό. Ένα δύο μήνες πριν. Το μήνυμα του Predator, ήρθε λίγες ώρες μετά το κανονικό μήνυμα. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να διαβάσει κάποιος αυτά τα μηνύματα. Η ΕΥΠ μπορούσε να το κάνει. Ένα και ένα ίσον δύο» σημείωσε η κυρία Σίφορτ η οποία τόνισε πως η επισύνδεση της ΕΥΠ είχε πρόσβαση μόνο στο ελληνικό νούμερο της και όχι στο αμερικανικό και ότι «το Predator έχει πρόσβαση στη συσκευή, μπορεί να ανοίξει την κάμερα, να κάνει τα πάντα». Σε ερώτηση του προέδρου για το report για τα κακόβουλα λογισμικά της Meta, η μάρτυρας είπε πως «η ομάδα που έφτιαξε το report της Μeta είναι κοντά σε εμένα».

Πρόεδρος: Και ακόμα αναρωτιέστε γιατί σας παρακολουθούσαν;

Μάρτυρας: Δε ξέρω με βεβαιότητα γιατί με παρακολουθούσαν. Όλη η έμφαση στα πρόσωπα που παρακολουθούσαν, ήταν ενδοχώρια. Εάν ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποιον από Meta θα παρακολουθούσαν κάποιον άλλον, όχι εμένα. Η έρευνα του Meta για τα κακόβουλα λογισμικά, έγινε μετά.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, διοικήτρια σήμερα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τότε επικεφαλής της ομάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων στην Αρχή. Η μάρτυρας είπε ότι έγινε αρχικά αυτεπαγγέλτως έλεγχος για την υπόθεση, σημειώνοντας πως μετά την κατάθεση Κουκάκη προέκυψε και η ανάγκη διερεύνησης της μίας εκ των εμπλεκομένων εταιρειών.

Όπως κατέθεσε, η δικαιοδοσία ελέγχου της Αρχής επί της ΕΥΠ αφορά διοικητικά ζητήματα και όχι επιχειρησιακά. «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε άτυπες πληρωμές που γίνονται από τα μυστικά κονδύλια της ΕΥΠ. Εμείς ψάξαμε εάν υπάρχει σύμβαση με ένα παράνομο λογισμικό – αυτό δεν προέκυψε από τα στοιχεία μας. Θα πρέπει να κάνουμε νέα έρευνα για να δούμε πώς συνάπτονται οι απόρρητες συμβάσεις. Αντικείμενο του ελέγχου τής ΕΑΔ ήταν εάν είχε συναφθεί σύμβαση με το Δημόσιο με μία από αυτές τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Είχαν συναφθεί επτά συμβάσεις» είπε η μάρτυρας αναφερόμενη σε μία εκ των εταιρειών.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Ιανουαρίου