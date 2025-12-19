Το γεωπολιτικό θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο στη φετινή ετήσια συνέντευξη του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία πριν την αλλαγή του έτους έχει προκαλέσει νευρικότητα σε Βρυξέλλες και Κίεβο.



Παρά τις προσδοκίες για έναν ειλικρινή διάλογο, η διαδικασία λειτούργησε περισσότερο ως ένα προσωπικό βήμα του Ρώσου ηγέτη για να επιβάλει τη δική του ατζέντα.



Αν και το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε περίπου 3 εκατομμύρια ερωτήσεις, η διαδικασία ήταν απόλυτα ελεγχόμενη. Όπως αναλύει το Politico, η εκδήλωση λειτούργησε ως μια προσεκτικά σκηνοθετημένη παράσταση, όπου κάθε ερώτηση είχε περάσει από κόσκινο για να εξυπηρετήσει το κυρίαρχο αφήγημα.

Παρά τον αυστηρό έλεγχο, η ουσία των όσων ειπώθηκαν αποκαλύπτει τις προθέσεις της Μόσχας για το 2026.

Οι όροι της Μόσχας και το «φάντασμα» του 2022

Αν και ο Πούτιν εμφανίστηκε «έτοιμη και πρόθυμη» να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η ρητορική του θύμισε έντονα τις ημέρες της εισβολής. Επιμένοντας σε όρους όπως «καθεστώς του Κιέβου» και «νεοναζισμός», κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία δεν υποχωρεί από τις βασικές της αξιώσεις: την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από τα ανατολικά εδάφη και την οριστική ακύρωση των φιλοδοξιών της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η σύγκρουση με τη Δύση και η εσωτερική συνοχή

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, το οποίο παρακολούθησε κάθε λεπτό της πεντάωρης εμφάνισης, ο Πούτιν δεν δίστασε να επιτεθεί με σφοδρότητα στους Ευρωπαίους ηγέτες.



Αφού ανακάλεσε με ειρωνικό τρόπο τον χαρακτηρισμό «γουρουνάκια», τους αποκάλεσε «ληστές» για τη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ έστρεψε τα βέλη του στον Μαρκ Ρούτε, καλώντας τον να μελετήσει τη στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ πριν μιλήσει για πολεμική προετοιμασία.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν σχεδόν ειδυλλιακή, παρά τον ασφυκτικό πληθωρισμό. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι:

Η οικονομία παραμένει σταθερή χάρη σε στοχευμένες κινήσεις.

Νέοι και φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για να καταταγούν εθελοντικά.

Ο πόλεμος –που ακόμα βαφτίζεται «ειδική επιχείρηση»– εξελίσσεται βάσει σχεδίου, με τις όποιες καθυστερήσεις να αποδίδονται στη γραφειοκρατία.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι εκτιμήσεις για ένα εκατομμύριο θύματα και η δυσκολία αναπλήρωσης των τάξεων στον στρατό δείχνουν μια πολύ πιο ζοφερή πραγματικότητα, την οποία ο Πούτιν επιλέγει να παρακάμπτει.

Οι «παραδοσιακές αξίες» ως κοινωνική συγκόλληση

Πέρα από την εξωτερική πολιτική, ο Πούτιν επένδυσε ξανά στο αφήγημα των συντηρητικών αξιών, χρησιμοποιώντας τη ρητορική κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για να συσπειρώσει τη ρωσική κοινωνία.



Παρουσίασε τη Ρωσία ως το τελευταίο οχυρό των «φυσιολογικών» αξιών, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ως πρότυπο τις παραδόσεις του Καυκάσου για γάμους σε πολύ νεαρή ηλικία.

Το «ρωσικό τσίρκο» και τα μηνύματα που ξέφυγαν

Το πιο απρόβλεπτο κομμάτι της βραδιάς ήταν η οθόνη με τα γραπτά μηνύματα των πολιτών. Αν και η λογοκρισία ήταν πανταχού παρούσα, ορισμένα σχόλια κατάφεραν να «τρυπώσουν» στη ζωντανή ροή, προκαλώντας αίσθηση.

«Αυτό δεν είναι απευθείας γραμμή, αλλά τσίρκο» έγραφε ένα μήνυμα, ενώ ένας άλλος τηλεθεατής ρώτησε με δόση χιούμορ: «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, Παρασκευή είναι, μπορούμε να ανοίξουμε καμιά μπύρα;».

Παραμένει μυστήριο αν επρόκειτο για σφάλμα του συστήματος ή για μια ελεγχόμενη δόση «δημοκρατικότητας» από το Κρεμλίνο για να διατηρηθεί μια επίφαση εγκυρότητας.