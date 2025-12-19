Tραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα και όπως αναφέρει το gegonota.news.gr, βρέθηκε από αιμόφυρτος από μια γυναίκα, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί, της Παρασκευής.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του 78χρονου στο Νοσοκομείο και θα προωθηθεί για νεκροψία – νεκροτομή. Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο απονενοημένο διάβημα.