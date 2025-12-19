Η αυλαία του 2025 βρίσκει τον Κιλιάν Έμπαπέ στην πιο παραγωγική φάση της καριέρας του, έτοιμο να εκθρονίσει τον άνθρωπο που υπήρξε το είδωλό του. Με την εντυπωσιακή συγκομιδή των 58 τερμάτων σε ισάριθμες εμφανίσεις μέσα στην τρέχουσα χρονιά, ο Γάλλος επιθετικός απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από το να ισοφαρίσει και δύο από το να ξεπεράσει την ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2013.

Η «μονομαχία» με την ιστορία στο Bernabeu

Το αυριανό παιχνίδι (20/12) απέναντι στη Σεβίλλη δεν είναι απλώς ο τελευταίος αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης για φέτος, αλλά η μεγάλη σκηνή για ένα ρεκόρ που φάνταζε ακατάρριπτο. Ο Πορτογάλος σταρ είχε σταματήσει στα 59 γκολ πριν από δώδεκα χρόνια, και ο Μπαπέ, με δύο τέρματα στην έδρα των «μερένχες», μπορεί να φτάσει τα 60, σφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, ο Γάλλος έχει ήδη αφήσει πίσω του τις υπόλοιπες μεγάλες χρονιές του Ρονάλντο (όπως τα 56 γκολ του 2014 ή τα 55 του 2011), έχοντας πιάσει αυτή τη στιγμή την επίδοση του 2012. Αν συνυπολογίσουμε και τα τέρματα με την εθνική Γαλλίας, ο απολογισμός του προκαλεί ίλιγγο: 65 γκολ σε 65 αναμετρήσεις.

Πρώτος των πρώτων σε La Liga και Ευρώπη

Η κυριαρχία του Μπαπέ αποτυπώνεται ανάγλυφα στους πίνακες των σκόρερ.

Στη La Liga , οδηγεί την κούρσα με 17 γκολ σε 17 ματς.

, οδηγεί την κούρσα με 17 γκολ σε 17 ματς. Στο Champions League, βρίσκεται στην κορυφή με 9 γκολ σε μόλις 5 παιχνίδια, με highlight τα τέσσερα τέρματα που σημείωσε κόντρα στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, δίνει σκληρή μάχη για το Χρυσό Παπούτσι, καταδιώκοντας τον Χάρι Κέιν που προηγείται με 18 γκολ, ενώ βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ταχύτερος από Μέσι και Ρονάλντο στα 400 γκολ

Το 2025 είναι η χρονιά των μεγάλων οροσήμων για τον 26χρονο. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Μπαπέ έσπασε το φράγμα των 400 γκολ στην επαγγελματική του πορεία (από τις μέρες της Μονακό μέχρι σήμερα), πετυχαίνοντας το επίτευγμα αυτό σε ηλικία 26 ετών και 328 ημερών. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του κατορθώματος, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε στον ίδιο αριθμό όταν ήταν 27 ετών, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε να κλείσει τα 28.

Με 72 γκολ πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης και μια σταθερότητα που τρομάζει τους αντιπάλους, ο Κιλιάν Μπαπέ δεν κυνηγά απλώς τα δίχτυα, αλλά τη θέση του στον Πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας ότι η φετινή σεζόν είναι η κορυφαία που έχει διαγράψει ποτέ.