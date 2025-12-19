Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενεργειακούς πόρους έχουν στόχο να αυξήσουν το κόστος ασφάλισης και, κατ’ επέκταση, να παρεμποδίσουν τις διεθνείς παραδόσεις.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της χρονιάς στη Μόσχα, ο Πούτιν υποστήριξε ωστόσο ότι οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια δεν θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, για έναν καθαρά χρηστικό σκοπό – την αύξηση των ασφαλίστρων. Αυτό δεν θα οδηγήσει στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, τελικά δεν θα διαταράξει καμία προμήθεια, αλλά θα δημιουργήσει μόνο μια πρόσθετη απειλή. Από την πλευρά μας θα υπάρξει απάντηση», δήλωσε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν τακτικά σε επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων «με αντίποινα ασύγκριτα με αυτά» που πραγματοποιεί το Κίεβο.

«Οτιδήποτε πλήττει μη στρατιωτικές υποδομές, όχι μαχητές, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες, είναι φυσικά άξιο της πιο αυστηρής καταδίκης. Η απάντησή μας θα ακολουθεί πάντα», είπε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για ακόμη μία επίθεση σε δεξαμενόπλοιο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για το «πρώτο πλήγμα με drone μεγάλης εμβέλειας» σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Η επίθεση στο άδειο πλοίο Qendil, το οποίο βρισκόταν περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, χαρακτηρίστηκε ως «μια νέα, πρωτοφανής ειδική επιχείρηση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεξαμενόπλοιο υπέστη κρίσιμες ζημιές και δεν είναι πλέον επιχειρησιακό.

Is Putin still hoping to reach an agreement?



The SBU reports through the media the first strike on a Russian tanker in international waters in the Mediterranean.



Video of drone strikes on the vessel. The tanker is reported to have sustained critical damage and is no longer… pic.twitter.com/Lhv08QHSqY — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 19, 2025

Στα τέλη Νοεμβρίου, ουκρανικά drones έπληξαν τα υπό κυρώσεις εμπορικά δεξαμενόπλοια Kairos και Virat στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία εξέφρασε ανησυχία και κάλεσε σε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Στις 18 Δεκεμβρίου, ακόμη μία επίθεση με drone έπληξε δεξαμενόπλοιο στο ρωσικό λιμάνι του Ροστόφ-ον-Ντον, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες μέλη του πληρώματος.