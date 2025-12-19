Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης, την οποία ο «Έλληνας Εσκομπάρ» προσπάθησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Οι εικόνες προέρχονται από την προβλήτα του λιμανιού, όπου το ναρκόπλοιο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Συνολικά εντοπίστηκαν 4 τόνοι και 100 κιλά κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται πως στις φυλακές οδηγήθηκε ο Έλληνας «Εσκομπάρ» μαζί με άλλα 3 μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους που μετέφερε την κοκαΐνη, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πειραιά,οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ. Ελεύθερος στο μεταξύ αφέθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συλληφθέντες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Ο εγκέφαλος μάλιστα του κυκλώματος αρνήθηκε κάθε σχέση του με το αλιευτικό «Ουρανία» που μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.