Οι εξετάσεις που έκανε ο Μόντε Μόρις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για ένα μήνα.
Το παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου, την Παρασκευή (9/1), ήταν το 4ο στη Euroleague για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ρυθμό και να προσαρμοστεί στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Στάθηκε, όμως, άτυχος και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.
Ο Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει οστικό οίδημα σημαίνει ότι αποφεύγει την επέμβαση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες
Τα παιχνίδια από τα οποία θα απουσιάσει ο Μόρις είναι τα εξής…
11/1 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
14/1 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)
17/1 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
20/1 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
22/1 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)
25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)
3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (EuroLeague)
6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)