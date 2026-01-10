Θλιβερή κατάληξη είχε το περιστατικό με τον 27χρονο κυνηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Καστρί του Δήμος Βιάννου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός είχε μεταβεί για κυνήγι μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, όταν βρέθηκε στη χαράδρα, το βάθος της οποίας υπολογίζεται στα 30 έως 40 μέτρα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών, στελεχών της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο με τέσσερα οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και εθελοντών.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 27χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απ’ έξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινότανε ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδερφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», είπε φίλος της οικογένειας, μιλώντας στο Mega.

«Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου. Ήταν το πράγμα που μέχρι που μπήκα και τον είδα, ήταν και έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα», λέει ο αδερφός του.