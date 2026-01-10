Θετική ήταν η απόφαση των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό και, όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας, δεν θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Οι αγρότες αποφάσισαν από το μπλόκο της Νίκαιας να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό και θα περιμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν στην περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Ωστόσο, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι σ’ αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.