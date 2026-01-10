Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν με 105-101 τους Λος Άντζελες Λέικερς εκτός έδρας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε και πήρε τη φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος τον αποθέωσε στις δηλώσεις του.

Ο Greek Freak ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του έχοντας 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, με τη μία εξ αυτών να είναι στον Τζέιμς στα 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Οι Μπακς πήραν τελικά μεγάλη νίκη στο Λος Άντζελες και μετά το τέλος του αγώνα ο Αντετοκούνμπο ζήτησε και πήρε τη φανέλα του ΛεΜπρόν, τον οποίο και αποθέωσε στις δηλώσεις του, λέγοντας παράλληλα πως ίσως αυτή να ήταν η τελευταία φορά που ήρθαν αντιμέτωποι.

«Σημαίνει πολλά για μένα η φανέλα του ΛεΜπρόν. Eίναι είδωλο για κάθε αθλητή, όχι μόνο στο μπάσκετ. Είναι σταθερός για 23 χρόνια. Είναι νικητής. Παράδειγμα για όλους. Είναι εκπληκτικός. Παίρνω κάθε ευκαιρία να ανταγωνίζομαι το μεγαλείο. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς.

Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με το ότι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξιδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του».

“I got his jersey tonight.”



Δηλώσεις στις οποίες «απάντησε» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, λέγοντας: «Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους. Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον».