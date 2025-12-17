Λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος», που οδήγησε στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος κοκαΐνης και στη σύλληψη του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», παρουσίασαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. σε συνέντευξη Τύπου, πριν από λίγο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Θα συνεχιστεί ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Από την πλευρά της, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με περαιτέρω διακίνηση για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης, 136 πακέτα τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα από αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά, με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής η ακριβής ζύγιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Μαρτινίκας».

«Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας διακριβώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την παράνομη πράξη τους, λόγω βλάβης του πλοίου. Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν πέντε ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό. Ακολούθησαν σωματικές έρευνες και έρευνες σε κατοικίες», σημείωσε η ίδια.

«Μετά την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών από το γραφείο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα από την ανάλυση των οποίων καταδείχθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένης και ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, διαρκή και ευρεία δράση».