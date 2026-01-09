Οι εισαγγελικές αρχές στην Ελβετία ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι διέταξαν την προφυλάκιση ενός εκ των δύο ιδιοκτητών μπαρ σε χιονοδρομικό θέρετρο, όπου την Πρωτοχρονιά ξέσπασε φωτιά που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους. Η απόφαση ελήφθη λόγω κινδύνου διαφυγής, ενώ ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί.

Η έρευνα αφορά τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, στο καντόνι του Βαλέ, με τις Αρχές να εξετάζουν αδικήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλληλα, συγγενείς των θυμάτων έχουν καταθέσει ποινικές και αστικές προσφυγές.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της εφημερίδας 24 Heures ότι ο Ζακ Μορέτι τέθηκε υπό κράτηση, οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν πως εκδόθηκε επίσημη εντολή προφυλάκισής του. Σύμφωνα με το δίκαιο της Ελβετίας, ένα άτομο μπορεί να κρατηθεί έως ότου δικαστήριο αποφανθεί εντός 48 ωρών αν η κράτηση δικαιολογείται.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι προσήλθαν στο γραφείο των εισαγγελέων στη Σιόν για ακρόαση. Λίγες ώρες αργότερα, τηλεοπτικό υλικό του ελβετικού δικτύου RTS έδειξε την Τζέσικα Μορέτι να αποχωρεί μόνη της.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Οι σκέψεις μου είναι συνεχώς με τα θύματα αυτής της αδιανόητης τραγωδίας που συνέβη στο κατάστημά μας. Ζητώ συγγνώμη από όλα τα θύματα και από όσους συνεχίζουν να δοκιμάζονται».

Εθνικό πένθος και διεθνείς αντιδράσεις

Η Ελβετία κήρυξε την Παρασκευή εθνική ημέρα πένθους, με τις καμπάνες των εκκλησιών να ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα στη μνήμη των θυμάτων.

Περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς ήταν έφηβοι, ενώ 116 άτομα τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται πολίτες της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε αυστηρή τιμωρία για τους υπεύθυνους, ενώ ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρέστησαν σε τελετή στο Μαρτινί, μαζί με Ελβετούς αξιωματούχους, συγγενείς θυμάτων και πυροσβέστες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και κατατέθηκαν λευκά τριαντάφυλλα.

Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σιωπηλοί έξω από το κλειστό μπαρ στο Κραν-Μοντανά, υπό έντονη χιονόπτωση. Κάτω από προστατευτικό ιγκλού τοποθετήθηκαν εκατοντάδες γράμματα, λούτρινα παιχνίδια και ανθοδέσμες στη μνήμη των θυμάτων.

Πολιτικές ευθύνες και σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, δήλωσε στην τελετή ότι ελπίζει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν «χωρίς καθυστέρηση και χωρίς επιείκεια». Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Βαλέ, Ματίας Ρενάρ, τόνισε ότι η διερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει και τις αρμόδιες πολιτικές αρχές.

Μιλώντας από τη Ρώμη, η Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε να στηρίξει τις οικογένειες των Ιταλών θυμάτων στην αναζήτηση δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι η τραγωδία ήταν αποτέλεσμα αμέλειας και κερδοσκοπίας.

Σύμφωνα με μάρτυρες και εισαγγελείς, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθηροβόλα κεριά, τα οποία άναψαν αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου. Ερωτήματα εγείρονται για την εποπτεία του καταστήματος, με τον δήμαρχο της περιοχής να παραδέχεται ότι είχαν παραλειφθεί αρκετοί έλεγχοι ασφαλείας.

Οι εισαγγελείς είχαν αναφέρει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι αρχικά δεν πληρούνταν τα νομικά κριτήρια για την προφυλάκιση των ιδιοκτητών.

Σε ανακοίνωσή τους στις 6 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες δήλωναν συντετριμμένοι και δεσμεύονταν να συνεργαστούν πλήρως με την έρευνα.

Τα θύματα της τραγωδίας

Από τους 40 νεκρούς:

21 ήταν Ελβετοί

7 Γάλλοι

6 Ιταλοί

μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν επίσης ένας πολίτης με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας–Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανο-Ισραηλινός.

Η τραγωδία στο Κραν-Μοντανά αποτελεί μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά.