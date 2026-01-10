Στη Νίκαια αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 13:00 σήμερα, Σάββατο 10/1 η κρίσιμη συνεδρίαση στη Νίκαια της Λάρισας. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων θα βάζει στο «τραπέζι» τον καθορισμό της αντιπροσωπείας των αγροτών που θα συμμετάσχει στον διάλογο ενώ επί τάπητος θα τεθεί η πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα τελωνεία

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.