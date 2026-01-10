Οι αγώνες Ατρόμητος – Ολυμπιακός και Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (10/1).

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ξαναρχίζει και οι «ερυθρόλευκοι» με τους «ασπρόμαυρους» έχουν εκτός έδρας αγώνες σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα, με τις νίκες να αποτελούν μονόδρομο εν αναμονή του Κυριακάτικου (11/1) αγώνα της πρωτοπόρου ΑΕΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2

14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup

14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ – Άστον Βίλα Emirates FA Cup

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup