Άρχισε η… προεκλογική περίοδος

Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει σήμερα, εξίσου σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι άρχισε μια… μακρά προεκλογική περίοδος στην ΕΠΟ. Το γεύμα της Παρασκευής και το γεγονός ότι 28 Ενώσεις είναι δυσαρεστημένες με την κατάσταση που επικρατεί, σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μια ισορροπία του τρόμου. Μια ισορροπία που θα… σπάσει τους επόμενους μήνες, με την ΕΠΟ να μη βοηθάει τον εαυτό της από τη στιγμή που στηρίζει σε όλα τον Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει καταφέρει να κάνει άνω-κάτω τους πάντες με τις αποφάσεις του και τις κινήσεις του όλο αυτό το διάστημα, ο Μάκης Γκαγκάτσης όμως συνεχίζει να τον στηρίζει.

Μαθαίνει γρήγορα ο Ηλιόπουλος

Οι δύο πόλοι σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, ως γνωστόν, είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, η συμμαχία των οποίων έλαβε τέλος. Τις εξελίξεις όμως παρακολουθεί στενά και η ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει εμφάνιση-έκπληξη στο γεύμα, να λέει αυτά που ήθελε να πει και να… αποσύρεται σε άλλο τραπέζι. Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ διανύει μόλις τη δεύτερη σεζόν του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αποδεικνύει όμως ότι είναι άνθρωπος που μαθαίνει γρήγορα. Ο Ηλιόπουλος παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα γίνονται, ενημερώνεται για όλες τις κινήσεις στο παρασκήνιο και η στάση του τους επόμενους μήνες θα κρίνει πάρα πολλά.

Προς παραμονή ο Σφιντέρσκι

Αλλαγή δεδομένων στον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά παίκτη που ήταν προς αποχώρηση αλλά τώρα είναι προς παραμονή. Ο λόγος για τον Σφιντέρσκι, ο μάνατζερ του οποίου είχε αρχίσει να ψάχνεται για προτάσεις από άλλες ομάδες, αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Ντέσερς και η επικείμενη αποχώρηση του Τετέ αλλάζουν τα δεδομένα για τον Πολωνό φορ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι μεν ο Μπενίτεθ θέλει αλλαγές στο ρόστερ, δεν θέλει όμως να αλλάξει και όλη η επιθετική γραμμή μέσα στη σεζόν, οπότε οι πιθανότητες παραμονής του Σφιντέρσκι έχουν αυξηθεί πολύ πλέον.

Τσούμπερ ή όχι;

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει από τον Θοδωρή Καρυπίδη να κάνει πράξη όσα έχουν συμφωνήσει. Να προχωρήσει δηλαδή στις μεταγραφές που είναι απαραίτητες ώστε να βελτιωθεί η ομάδα. Ένας από τους παίκτες που θέλει ο Ισπανός προπονητής είναι ο Τσούμπερ, ο τεχνικός διευθυντής Ρούμπεν Ρέγες όμως δεν «ψήνεται». Τι θα κάνει επομένως ο Καρυπίδης; Θα στηρίξει τον προπονητή ή τον τεχνικό διευθυντή; Στην κατάσταση που είναι ο Άρης, με το κλίμα που επικρατεί, μια λάθος απόφαση του ιδιοκτήτη μπορεί να έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, να φέρει σημαντικές εξελίξεις.

Υπογράφει ο Μάνταλος

Ευχάριστα, από ό,τι μαθαίνω, νέα θα έχουν σε λίγο καιρό οι φίλοι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά ακόμη μία ανανέωση συμβολαίου. Ο Πέτρος Μάνταλος έχει ήδη κάνει συζητήσεις με τη διοίκηση για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η διαφορά στο οικονομικό είναι μικρή και όλα δείχνουν πως σύντομα θα μπουν οι υπογραφές και θα ανακοινωθεί και επισήμως η ανανέωση του συμβολαίου του, πιθανότατα για δύο χρόνια. Έτσι, θα κλείσει ακόμη ένα θέμα στους «κιτρινόμαυρους», στους οποίους υπάρχει άψογη συνεργασία των Νίκολιτς, Ριμπάλτα και Ηλιόπουλου.

«Κόκκινος» κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό

Στο μπάσκετ, τέλος, έχει κοπάσει ο θόρυβος τις τελευταίες μέρες σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή-βόμβα που προσπαθεί να κάνει ο Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης που ενδιαφέρει τους «πράσινους» φέρεται να είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, η περίπτωση του οποίου δεν είναι εύκολη πάντως. Όχι μέσα στη σεζόν. Θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για το προσεχές καλοκαίρι, υπάρχει όμως και μια… παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τώρα τον Αμερικανό άσο, ενδέχεται να τον βρει μπροστά του ως αντίπαλο την επόμενη σεζόν καθώς το καλοκαίρι μπορεί να κάνει κίνηση και ο Ολυμπιακός, στον οποίο θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ.