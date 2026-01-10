Αμερικανοί διπλωμάτες διεξάγουν σήμερα συνομιλίες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονταν χθες Παρασκευή στο Καράκας, κάτι που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγη ώρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον.

Εξάλλου, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, η απελευθέρωση κάποιων αντιφρονούντων είναι «μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση» του Καράκας. «Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά», κυρίως «για την ανοικοδόμηση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σημείωσε.

Από την πλευρά της η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η χώρα της δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον και τόνισε «την αφοσίωσή της προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο».

Επίσης χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δέχθηκε τον πρέσβη της Ρωσίας Σεργκέι Μελίκ-Μπαγκντασαρόφ και σημείωσε ότι εξακολουθεί «να εργάζεται πάνω στο πρόγραμμα συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Έπειτα από συνομίλα που είχε με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Γουστάβο Πέτρο, και με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ η Ροντρίγκες «επανέλαβε» ότι η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί μέσω «της διπλωματικής οδού» «στην εγκληματική, παράνομη και παράτυπη επίθεση που διαπράχθηκε» στις 3 Ιανουαρίου με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς πριν την αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

«Μαζί μας»

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να εμποδίζει τις εξαγωγές του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Χθες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε στα διεθνή ύδατα ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, το πέμπτο τις τελευταίες εβδομάδες.

Εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

«Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil, ο Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί να κάνει νέες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι είναι «αδύνατο να επενδύσει κανείς εκεί» υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Εννέα κρατούμενοι απελευθερώθηκαν

Στο μεταξύ ο αντιφρονών Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, που βρίσκεται εξόριστος στην Ισπανία, ζήτησε να αναγνωριστεί η νίκη του έναντι του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε το 2025 με το Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον «την επόμενη εβδομάδα».

Εν αναμονή της απελευθέρωσης «πολλών κρατούμενων», σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφού της Ντέλσι, δεκάδες συγγενείς αντιφρονούντων ή ακτιβιστών συνέρρευσαν στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Βενεζουέλας.

«Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα», ακουγόταν να λένε οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή Rodeo I, στο ανατολικό Καράκας. Έπειτα από ώρες αναμονής οι οικογένειες αποφάσισαν να περάσουν τη νύκτα του Σαββάτου σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον Αλφρέντο Ρομέρο, δικηγόρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, μόνο εννέα κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι και «μένουν 811 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα».

«Από τους 87 πολιτικούς κρατούμενους με ξένη υπηκοότητα που κρατούνται στη Βενεζουέλα, δύο είναι Αμερικανοί πολίτες», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πέντε Ισπανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη έφτασαν νωρίς το απόγευμα χθες στη Μαδρίτη, ανάμεσά τους η γνωστή ακτιβίστρια και δικηγόρος με διπλή υπηκοότητα Ροθίο Σαν Μιγκέλ.

Στους δρόμους του Καράκας μέλη των colectivos — παραστρατιωτικών ομάδων που ελέγχουν τις γειτονιές περιπολώντας στην πόλη, οπλισμένα και μερικές φορές με καλυμμένο το πρόσωπο — καταγγέλλουν «πολλές προδοσίες» που επέτρεψαν την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο. «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε», διαβεβαιώνει ο Γουίλιαμ, μέλος του colectivo Boina Roja.