Ανατριχίλα προκαλεί η υπόθεση αρπαγής 13χρονης που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και για την οποία κατηγορείται ένας 24χρονος. Ο νεαρός φέρεται πως άρπαξε την ανήλικη, της έδινε ναρκωτικά και την κακοποιούσε.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Για τον εντοπισμό της κοπέλας συγκροτήθηκε ειδική ομάδα

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από δήλωση εξαφάνισης 13χρονης αλλοδαπής, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της, η οποία την βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Η έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις και, σύμφωνα με καταγγελίες, της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Ο 24χρονος συνελήφθη και με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.