Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει απερίφραστα «τη στοχευμένη επίθεση που δέχθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης, Τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων της Βουλής, με αφορμή την παρουσία του σε θρησκευτική ορκωμοσία Μουφτή».

Όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σχετική ανακοίνωσή του, «θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όσο και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζουν ως νόμιμους Μουφτήδες αποκλειστικά και μόνο εκείνους, που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος».

Τονίζει δε ότι «η παρουσία του Βουλευτή Ροδόπης πραγματοποιήθηκε απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου, με σεβασμό στη νομιμότητα, στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, χωρίς καμία απολύτως απόκλιση από τις πάγιες και ξεκάθαρες θέσεις του Κινήματος».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει ότι «στηρίζει τον Βουλευτή του και υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους τη νομιμότητα, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου». «Είναι το κόμμα που έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή του στην εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και στην ισότητα όλων των Ελλήνων Πολιτών χωρίς θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις», προσθέτει.