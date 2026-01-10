Ο συριακός στρατός έχει ερευνήσει διεξοδικά τη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ του Χαλεπιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 10/1 υποδηλώνοντας ότι κατέλαβε την περιοχή από τους Κούρδους μαχητές, αφού μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε χθες Παρασκευή το πρωί δεν κατάφερε να σταματήσει τις αιματηρές συγκρούσεις που μαίνονται σε αυτή την πόλη της βόρειας Συρίας από την Τρίτη.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες στη συνοικία, αν και πρόσθεσε ότι ορισμένοι Κούρδοι μαχητές εξακολουθούν να κρύβονται εκεί.

«Ανακοινώνουμε το τέλος μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης ασφαλείας στη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Sana, με την οποία όμως προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ωστόσο οι Κούρδοι σε γραπτή τους ανακοίνωση διέψευσαν ότι οι αρχές της Συρίας κατέλαβαν τη συνοικία αυτή και επεσήμαναν ότι εξακολουθούν να αντιστέκονται.

«Το υπουργείο Άμυνας της Δαμασκού ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το 90% της συνοικίας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», αντέδρασαν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας των Κούρδων.

Ανταποκριτές του AFP επί τόπου δήλωσαν ότι άκουγαν ακόμη πυρά σήμερα το πρωί.

Η κατάληψη της Σέιχ Μάκσουντ από τον συριακό στρατό θα τερμάτιζε την κουρδική κυριαρχία σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ελέγχουν οι κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011. Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν αλ Σαφάντι στο Αμάν με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες και να διασφαλιστεί «η ειρηνική απόσυρση» των κουρδικών δυνάμεων «από το Χαλέπι».