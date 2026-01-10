Ποια μέλη θα αποτελούν την επιτροπή που θα μεταβεί στις 13 του μήνα στο Μαξίμου και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αποφασίζουν αυτή τη στιγμή στη συνεδρίαση της Νίκαιας οι αγρότες.

Βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στα αιτήματά τους όσοι συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια που ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 θέτουν επίσης επί τάπητος το σύνολο των αιτημάτων τους.

Σημειώνεται πως από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Οι αγρότες δηλώνουν πως στο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό πάνε με μικρό καλάθι ενώ ελπίζουν όμως τουλάχιστον ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Απογοητευμένοι οι αγρότες

Σε δηλώσεις τους λίγο πριν την έναρξη οι παραγωγοί δεν έκρυψαν την απογοήτευση τους για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υπογράψει υπέρ της Mercosur με αποτέλεσμα να μπαίνουν «σύννεφα» στο προγραμματισμένο διάλογο, όπως και στην «παράταση» των κινητοποιήσεων.

«Είμαστε ανυποχώρητοι και δεν κάνουμε πίσω. Θα περιμένουμε την απόφαση πανελλαδικής, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και φάνηκε από το γεγονός ότι τηρήσαμε τις δεσμεύσεις για μπλακ άουτ, δείχνοντας όμως καλή θέληση στην τελευταία πρόσκληση του πρωθυπουργού, συμφωνήσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Επιζητούμε λύσεις για χρόνια προβλήματα όχι μόνο για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη γη μας, αλλά και για να υπάρχει προοπτική για τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε μεταξύ άλλων το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας Αντώνης Λιανός.

Με οργή, ο Χρήστος Κατσούλας, αγρότης του μπλόκου του Μπράλου, σημείωσε ότι «θεωρούμε πως την Τρίτη που έχουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, έχουμε αγωνία γιατί κινήθηκε βρώμικα με την ψήφιση της Mercosur και θα καταστρέψει κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δούμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν, αλλά και τα ζητήματα που θα θέσουμε στον πρωθυπουργό. Από τη στιγμή όπως που ψηφίστηκε το μέτρο οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν».

Τι συμβαίνει στα μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας. Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία. Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων. Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν. Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Εκτροπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Αθηνών στην Κατερίνη, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.