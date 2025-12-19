«Κανένας από τους υπουργούς δεν αισθάνεται σίγουρος. Πρόκειται για ένα μοντέλο διακυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα υπουργείο λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, ως γραμματεία», με αυτά τα λόγια ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουσταφά Μπαλμπάι περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στην Άγκυρα σχετικά με τις φήμες για τον ανασχηματισμό με επίκεντρο τον Χακάν Φιντάν.

Η τοποθέτησή του στο Meltem TV προκάλεσε αίσθηση, καθώς μετέφερε πληροφορίες που θέλουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές, με επίκεντρο το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η εσωτερική νευρικότητα και ο ανασχηματισμός

Η συζήτηση για έναν επικείμενο ανασχηματισμό στην Τουρκία έχει πάψει να αποτελεί μια απλή φήμη των διαδρόμων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εφημερίδα Sözcü, επικαλούμενη το ρεπορτάζ του Μπαλμπάι, ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται να εξετάζει την απομάκρυνση του Χακάν Φιντάν από τη θέση του. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια του Ερντογάν να εκτονώσει την εσωτερική πίεση και να αλλάξει τη δυναμική της κυβέρνησής του, την ώρα που κανένα στέλεχος δεν θεωρείται αμετακίνητο.

Ο επικεφαλής της ΜΙΤ

Ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, είναι ο Ιμπραήμ Καλίν. Η μετακίνηση του νυν επικεφαλής της MİT (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) στο Υπουργείο Εξωτερικών θεωρείται μια στρατηγική επιλογή.

«Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Ερντογάν, τοποθετώντας τον Ιμπραήμ Καλίν στη θέση του Χακάν Φιντάν, θέλει να αξιοποιήσει την ισχύ που απέκτησε ο Καλίν στη MİT και στο Υπουργείο Εξωτερικών, απομακρύνοντας παράλληλα τον Φιντάν για να μειώσει τις εσωτερικές πιέσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πολιτικό παρασκήνιο.

Η στρατηγική της «εκκαθάρισης»

Η πιθανή έξοδος του Φιντάν και η αναβάθμιση του Καλίν δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν προετοιμάζει μια ριζική εκκαθάριση στο κυβερνητικό σχήμα, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο και να ανανεώσει την εικόνα της εξουσίας του.

Παρά τον έντονο θόρυβο και τις λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική προεδρία ή τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν έχει υπάρξει. Τα σενάρια παραμένουν στο επίπεδο των ισχυρών δημοσιογραφικών πληροφοριών που περιμένουν την τελική υπογραφή του Τούρκου Προέδρου για να γίνουν πραγματικότητα.