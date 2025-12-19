Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Βρετανία, που κέρδισε ένα ονειρικό σπίτι αξίας 3 εκατομμυρίων λιρών σε μια κλήρωση, προσπαθεί τώρα να απομακρύνει τον 51χρονο άνεργο γιο του από μια οικία που αγόρασαν μετά την πώληση του ακινήτου, επειδή δεν τους πληρώνει ενοίκιο.

Η πικρή δικαστική διαμάχη, που έχει φέρει αντιμέτωπους την 74χρονη Ρόουζ και τον 67χρονο Τόνι Ντόιλ με τον γιο τους Μπράιαν Κάσντι, φαίνεται να αφορά ένα ημιαυτόνομο σπίτι στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο το ζευγάρι αγόρασε μετά τη νίκη τους.

Η Ρόουζ Ντόιλ, που παλιότερα εργαζόταν σε σχολική καντίνα, είχε αγοράσει τον νικητήριο λαχνό των 25 λιρών και τον Απρίλιο του 2024 κέρδισε μια πολυτελή κατοικία αξίας περίπου 3,1 εκατ. λιρών.

Εκείνη την περίοδο η 74χρονη που έχει τέσσερα εγγόνια είχε δηλώσει ότι τα χρήματα θα έκαναν «τεράστια διαφορά» για την οικογένειά της, «ιδίως για τα παιδιά», ενώ ο σύζυγός της είχε πει ότι στόχος ήταν «να τους δώσουμε ένα σκαλοπάτι για να ανέβουν και να είναι η οικογένεια εξασφαλισμένη».

Couple who won dream £3million Omaze home are in bitter fight to evict their son from house they bought him for not paying any rent https://t.co/ZS1cafzlq5 — Daily Mail (@DailyMail) December 18, 2025

Η δικαστική διαμάχη

Το ζευγάρι, που κέρδισε επίσης 100.000 λίρες σε μετρητά από την κλήρωση, πούλησε τη βίλα στην Κορνουάλη και άρχισε να επενδύει σε ακίνητα στη Δυτική Μίντλαντς. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αγόρασαν ένα ημιαυτόνομο σπίτι στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ, όπου ο γιος τους, 51 ετών, εγκαταστάθηκε αμέσως μαζί με τη σύντροφό του.

«Σημαίνει πολλά για μένα», είχε δηλώσει ο 51χρονος Κάσντι, προσθέτοντας πως «μετά από μια περίοδο επισφαλούς στέγασης, είναι μια ευκαιρία για σταθερότητα για μένα και τη σύντροφό μου».

Δικαστικά έγγραφα ωστόσο δείχνουν ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι πλέον ισχυρίζεται πως ο Κάσντι τους οφείλει 4.800 λίρες σε απλήρωτα ενοίκια και ζητά την απομάκρυνσή του από το σπίτι.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ υποστηρίζουν ότι ο κ. Κάσντι πλήρωσε στη μητέρα του και στον πατριό του 600 λίρες τον Ιανουάριο φέτος, αλλά στη συνέχεια δεν πραγματοποίησε άλλες πληρωμές.

Στην απολογία του που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο κ. Κάσντι επιμένει ότι το ακίνητο του δωρήθηκε από τη μητέρα του και ότι ποτέ δεν υπήρξε συμφωνία για ενοίκιο.

Η δίκη αναβλήθηκε για να δοθεί η ευκαιρία στους Ντόιλ να απαντήσουν στους ισχυρισμούς του κ. Κάσντι και η τελική ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Μια απρόσμενη εξέλιξη

Η υπόθεση φαίνεται να περιπλέκεται περαιτέρω, σύμφωνα με την Daily Mail, από το γεγονός πως ο πατριός του Κάσντι και σύζυγος της Ρόουζ, Τόνι Ντόιλ, βρίσκεται στη φυλακή.

Τον Οκτώβριο ο 67χρονος συνταξιούχος καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών και τριών μηνών για δέκα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών ηλικίας από επτά έως 12 ετών, τα οποία διαπράχθηκαν σε διάστημα 13 ετών.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης 179 ακατάλληλες φωτογραφίες και 137 ακατάλληλα βίντεο όταν ο 67χρονος συνελήφθη τον Απρίλιο.

Η δικαστής, Νάταλι Μπράντσοου, είχε αναφέρει ότι ο Ντόιλ θα μπορούσε να παρακολουθήσει την ακροαματική διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή. «Λόγω της φύσης των κατηγοριών, φαίνεται ότι αυτή δεν θα είναι η τελική ακρόαση», είπε.

Μετά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία, η Ρόουζ Ντόιλ επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες διαζυγίου από τον σύζυγό της, έπειτα από 47 χρόνια γάμου.

Ένας οικογενειακός φίλος που συνόδευε τη Ρόουζ στην αίθουσα δήλωσε ότι «το ακίνητο ανήκει και στους δύο, επομένως ο Ντόιλ έχει το δικαίωμα να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία. Δεν ήταν δώρο· αγοράστηκε ως ενοικιαζόμενο σπίτι».

Ο Μπράιαν Κάσντι περιέγραψε τον πατριό του ως «πολύ χειριστικό άνθρωπο» και ισχυρίστηκε ότι του είχε ζητηθεί να «διεκδικήσει επίδομα στέγασης και να το δίνει σε εκείνον».