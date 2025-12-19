Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με τη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Ρούμπιο: Πρόοδος έχει υπάρξει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι πρόοδος έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν επίσης να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια ρωσική αντιπροσωπεία, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δεν βλέπει τον λόγο για “αναθεώρηση” του Συντάγματος, ώστε το Κίεβο να εγκαταλείψει τον στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποια αναγκαιότητα για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας του, το οποίο κατοχυρώνει τον στόχο του Κιέβου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες αφού προσφέρθηκε να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία, σε αντάλλαγμα για την παροχή σκληρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ρωσία ζητά επίμονα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό, εάν της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, με βάση το οποίο μια επίθεση σε ένα μέλος του συνιστά επίθεση σε όλη τη Συμμαχία.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα», είπε ο Ζελένσκι χθες, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από έναν δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Σύνταγμα. «Και ασφαλώς, όχι επειδή γίνονται εκκλήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Ζελένσκι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις της Ρωσίας είναι βασικό μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, την Πέμπτη είπε ότι στις συζητήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να πιεστεί η Ουκρανία να κάνει υποχωρήσεις σε άλλους τομείς. Αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει κάποια απευθείας πρόταση στις συνομιλίες, σχολίασε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία «ανταλλαγή» προκειμένου να λάβει τις εγγυήσεις που ζητά.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ καταγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας από το 2019, ως «στρατηγικός στόχος». Το Κίεβο παραδέχεται πάντως ότι προς το παρόν δεν είναι καλοδεχούμενο στη Συμμαχία από όλα τα μέλη της.