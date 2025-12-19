Ένας αστυνομικός που έτυχε να περνά από το Κερατσίνι το απόγευμα της Πέμπτης, αποδείχθηκε ο «κακός δαίμονας» για τρεις νεαρούς που αναζητούσαν εύκολη λεία. Αν και βρισκόταν σε μέρα ρεπό, ο άνδρας της Ομάδας ΔΙΑΣ δεν προσπέρασε το περιστατικό, καθώς αντιλήφθηκε αμέσως τις ύποπτες κινήσεις των ανηλίκων.

Οι τρεις δράστες, ηλικίας 15 και 16 ετών, είχαν βάλει στο στόχαστρο δύο δίκυκλα και επιχειρούσαν να τα αφαιρέσουν, νομίζοντας πως δεν τους βλέπει κανείς. Ο αστυνομικός όμως τους πλησίασε αθόρυβα και κατάφερε να τους αιφνιδιάσει, ακινητοποιώντας τους στο σημείο πριν προλάβουν να αντιδράσουν ή να διαφύγουν.

Μόλις εξασφάλισε ότι οι νεαροί δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, κάλεσε σε ενίσχυση συναδέλφους του που περιπολούσαν στην περιοχή.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ εξετάζεται αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.