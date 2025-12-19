Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα αρχεία Επστάιν, τα οποία για πρώτη φορά γίνονται προσβάσιμα στο κοινό. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με δύο σημαντικές ποινικές έρευνες κατά του δισεκατομμυριούχου παιδεραστή.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αποδέσμευση των εγγράφων μετά από συνάντηση με στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών στο Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν θα δεχτώ καν ερωτήσεις σήμερα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ερωτήσεις που να είναι συγκρίσιμες με αυτό που μόλις είδατε».

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, επεσήμανε ότι ενώ η πλειονότητα των αρχείων Επστάιν θα αποσφραγιστεί, ορισμένα ενδέχεται να παρακρατηθούν προσωρινά για να προστατευτούν τα θύματα. Παράλληλα, το Υπουργείο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι δεν θα τηρηθεί η προθεσμία δημοσιοποίησης, χαρακτηρίζοντας τέτοια σχόλια ως «γελοία πλαισίωση».

Η νομοθετική διαδικασία πίσω από την αποκάλυψη ξεκίνησε με την ψήφιση του Νόμου περί Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Νοεμβρίου και στη συνέχεια με ομόφωνη έγκριση από τη Γερουσία. Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο, ενεργοποιώντας την εντολή για δημοσιοποίηση των εγγράφων έως σήμερα.

Το περιεχόμενο των αρχείων Επστάιν

Τα έγγραφα αφορούν δύο σημαντικές ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Επστάιν και περιλαμβάνουν:

Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες,

Αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις ιδιοκτησίες του,

Έγγραφα που φωτίζουν τη λειτουργία του δικτύου ανήλικων κοριτσιών για σεξ.

Ορισμένα αρχεία δεν θα γίνουν διαθέσιμα, ειδικά εκείνα που αφορούν ενεργές ποινικές έρευνες, ταυτοποιούν θύματα ή περιέχουν εικόνες κακοποίησης ή τραυματισμού.

Σκοτεινά μηνύματα και η σχέση με τον Τραμπ

Προηγούμενα έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο Επστάιν είχε στείλει στον εαυτό του email πριν τον θάνατό του, στα οποία αναφερόταν στον Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριζε ότι ο Πρόεδρος γνώριζε για την κακοποίηση ανηλίκων. Η φιλία τους, που διαρκούσε τις δεκαετίες του ’80 και ’90, φέρεται να διακόπηκε μετά από διαμάχη για ακίνητο στο Παλμ Μπιτς, ενώ η δημόσια εικόνα του Επστάιν κλονίστηκε από κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε συνάψει συμφωνία με εισαγγελείς το 2008, γλιτώνοντας βαριά ποινή, ενώ καταδικάστηκε για παρότρυνση σε πορνεία ανηλίκου. Το 2019, κατηγορήθηκε εκ νέου για τη λειτουργία δικτύου ανηλίκων για σεξ και πέθανε στη φυλακή, σε θάνατο που κρίθηκε αυτοκτονία.

Η πίεση για διαφάνεια είχε αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, ώθησε τον Τραμπ να αλλάξει στάση και οδήγησε στην ψήφιση του νόμου που επέβαλε τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν από το DOJ.