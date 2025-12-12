Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την Παρασκευή δημοσιοποίησαν μια δεύτερη σειρά φωτογραφιών από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν εικόνες του Έπσταϊν με αρκετές προσωπικότητες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον στενό συμμάχο του Τραμπ Στιβ Μπάνον, τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, τον πρώην υπουργό Οικονομικών του Κλίντον Λάρι Σάμερς, τον επιχειρηματία Μπιλ Γκέιτς και τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Δεν απεικονίζουν καμία παράνομη δραστηριότητα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και των ισχυρών φίλων του», δήλωσε ανώτερος Δημοκρατικός στην επιτροπή, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια. «Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Έπσταϊν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία, ΤΩΡΑ.»

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή είχαν δημοσιοποιήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα περισσότερες από 150 φωτογραφίες και βίντεο από το νησί του Έπσταϊν. Η αρχική συλλογή έδειχνε την εξωτερική περιοχή της πισίνας, αρκετά υπνοδωμάτια, μπάνια, ένα δωμάτιο με οδοντιατρική καρέκλα και μια βιβλιοθήκη με ένα μεγάλο γραφείο.