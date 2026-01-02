Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου και Κυκλάδων λόγω του αφθώδους πυρετού μετά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Τουρκία και στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Δημοκρατική ενημερώνουν το κοινό και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους και όσους πρόσφατα επισκέφθηκαν την Τουρκία ότι τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκαν εστίες αφθώδους πυρετού σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ειδικότερα, εστίες έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, στην περιοχή της Σμύρνης και του Φετιγιέ. Επιπρόσθετα, νωρίτερα τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές βοοειδών στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοντά στην Αμμόχωστο.

Το νόσημα όπως σημειώνεται δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να μεταφέρει τον ιό που το προκαλεί.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επισκέψεις τρίτων σε αυτές.

«Εάν έχετε πρόσφατα επισκεφτεί την Τουρκία και έχετε έλθει σε επαφή με παραγωγικά ζώα, μην έλθετε σε επαφή με ζώα στην Ελλάδα πριν τηρήσετε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Μην μεταφέρετε μόνοι σας από την Τουρκία ζωοτροφές» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Αφθώδης Πυρετός, ΑΠ (Foot and Mouth Disease, FMD) αποτελεί ιογενές νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικότητας των δίχηλων ζώων (μεταξύ αυτών τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι). Το νόσημα χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό. Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία). Ο ιός του Αφθώδους πυρετού είναι ανθεκτικός στις συνήθεις συνθήκες του περιβάλλοντος και έτσι μπορεί να μεταδίδεται εύκολα, τόσο άμεσα (από ζώο σε ζώο) όσο και έμμεσα (μεταφορά του με πρόσωπα, μηχανήματα και εξοπλισμό, ζωοτροφές, τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως νωπό κρέας, παρασκευάσματα κρέατος και αλλαντικά, τυροκομικά προϊόντα κ.λπ.).

Η εμφάνιση νοσημάτων όπως ο Αφθώδης πυρετός σε μια περιοχή, συνεπάγεται αυτόματα τη λήψη και εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν άμεσα την κτηνοτροφία και το εμπόριο όλων σχεδόν των αγαθών που σχετίζονται με την κτηνοτροφία (ζώντα ζώα, κρέας και γάλα, ζωικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, ζωοτροφές κ.λπ.).

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας εφαρμόζουν προγράμματα επιτήρησης των νοσημάτων, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν εντοπιστεί κρούσματα αυτών.