Στη λεωφόρο των επιτυχιών συνεχίζει να κινείται ο ελληνικός τουρισμός. Με το 2025 να αποτελεί ένα ακόμη έτος-ρεκόρ για τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, οι προβλέψεις για το 2026 παραπέμπουν σε μια χρονιά μεγάλων προκλήσεων κατά την οποία ο κλάδος θα κληθεί να κατοχυρώσει τα κεκτημένα και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τον πήχη της ποιότητας, με αιχμή την προσέλκυση ταξιδιωτών με γερά πορτοφόλια.

Και μπορεί μέχρι σήμερα να μην διαπιστώνονται σημάδια που να προκαλούν ανησυχία για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού το 2026, ωστόσο, οι επιχειρηματίες του κλάδου παραμένουν σε εγρήγορση λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σε γενικές γραμμές τα τελευταία χρόνια.

«Τα πρώτα σήματα για την επόμενη χρονιά είναι ενθαρρυντικά. Ταυτόχρονα όμως, πίσω από τη συνολική καλή εικόνα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν στα όρια, πιεζόμενες από αυξημένα κόστη, ρυθμιστικά βάρη, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά υπάρχει πάντα ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Παράσχης στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου με θέμα «Tourism Ahead».

Υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια, η πλειονότητα των ξενοδόχων κέρδισε για το 2026 μία μεσοσταθμική αύξηση πέριξ του 5% σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και ακρίβειας.

Οι κινήσεις των «μεγάλων παικτών»

Το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των «μεγάλων παικτών» του κλάδου, αεροπορικών εταιρειών και tour operators, που τοποθετούνται με ιδιαίτερη δυναμική στη χώρα μας για το 2026.

Θετικά είναι τα μηνύματα για τη θερινή σεζόν του 2026 από τον όμιλο της TUI, με τις «νέες τάσεις να δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, σημειώνοντας εξαιρετική έναρξη της σεζόν με σταθερά υψηλή ζήτηση», επισημαίνει στο σχετικό του σχόλιο ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ευρώπη.

Με βάση τα στοιχεία, καταγράφεται άνοδος στις κρατήσεις τόσο στους μεγάλους και δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, όσο και σε μικρότερα νησιά όπως π.χ. η Σάμος.

Ζήτηση σημειώνεται επίσης για τη Χαλκιδική, όπου παρουσιάζεται διψήφια αύξηση αφίξεων. «Συνολικά, περίπου 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα μέσω της TUI στα 50 ξενοδοχεία που συνδέονται με τον όμιλο τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά. Η TUI fly πραγματοποιεί περίπου 180 πτήσεις την εβδομάδα από τη Γερμανία προς Κρήτη, Ρόδο και Κω, ενώ η νέα συμφωνία συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ελληνικούς προορισμούς. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν ισότιμα στην πρώτη θέση με την Ισπανία ως κορυφαίος προορισμός και ακολουθεί η Τουρκία», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα εξελίσσεται στον… αστέρα της σεζόν, λόγω της υψηλής ζήτησης σε όλα τα νησιά αλλά και τις ενισχυμένες συχνότητες στις πτήσεις της TUI fly».

Στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του βρετανικού ομίλου Jet2.com παραμένει η Ελλάδα. Ο βρετανικός όμιλος θα προσθέσει νέα δρομολόγια στο πρόγραμμά του για την επόμενη σεζόν, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, μέχρι και τον Οκτώβριο πακέτα διακοπών για την Κεφαλονιά, την οποία θα συνδέει με 8 βρετανικά αεροδρόμια.

Θέση στα νέα προγράμματα της Jet2.com θα έχουν επίσης το Μεγανήσι, καθώς και προορισμοί της βόρειας Ελλάδας, όπως ο Πλαταμώνας και η Κατερίνη, ενώ ενισχυμένο θα είναι το πρόγραμμα της εταιρείας και για τα Χανιά. Για το 2026 θα εξυπηρετούνται επίσης οι γραμμές Εδιμβούργο – Κεφαλονιά και Εδιμβούργο – Καλαμάτα. Ειδικά για το δρομολόγιο Εδιμβούργο – Κεφαλονιά, στόχος είναι η διατήρησή του μέχρι και τον Οκτώβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο tour operator ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει ποτέ για την Ελλάδα, προσθέτοντας 100.000 επιπλέον θέσεις για το 2026 σε σχέση με το 2025. Ως εκ τούτου για την επερχόμενη σεζόν, η Jet2 θα προσφέρει συνολικά 3 εκατ. θέσεις, εξυπηρετώντας 110 αεροπορικές συνδέσεις με προορισμό την Ελλάδα.

Στο κομμάτι των tour operator, προσθήκες καταγράφονται και στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Ενδεικτικά, ο ξενοδοχειακός βραχίονας του ομίλου DERTOUR εγκαινιάζει συνολικά 7 νέα ξενοδοχεία των brand ananea, Sentido και Calimera το 2026, εκ των οποίων το ένα είναι στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ananea Rocrita στην Κρήτη, το οποίο, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης, επέκτασης και πλήρους εκσυγχρονισμού, θα ανοίξει την άνοιξη του 2026.

Στο μέτωπο των αεροπορικών, τώρα, νέα δρομολόγια θα προσθέσει στο πτητικό της έργο για το 2026 και η χαμηλού κόστους ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair, ενώ σημαντική ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με την Ολλανδία και τη Γερμανία φέρνει το θερινό πρόγραμμα του 2026, με δεδομένο ότι οι αεροπορικές εταιρείες Transavia και Condor ανακοίνωσαν την προσθήκη νέων πτήσεων στα προγράμματά τους.

Η μεν Transavia θα ξεκινήσει τρεις νέες συνδέσεις από το Άμστερνταμ, με προορισμό την Κάρπαθο, τη Μυτιλήνη και τη Σκιάθο, με τα δρομολόγια να διαρκούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η δε Condor σχεδιάζει την επαναφορά δρομολογίων από το Αμβούργο προς την Καλαμάτα και τη Ζάκυνθο.

Μία θέση στο πρόγραμμα της AirBaltic για το 2026 έχει εξασφαλίσει η Αθήνα, η οποία θα συνδέεται με το Ταλίν της Εσθονίας.

Από την πλευρά της, η easyJet προσθέτει στο πτητικό έργο της για το 2026 επτά νέα θερινά δρομολόγια και ξεκινά απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εταιρεία για το 2026 θα πετάει από το Νιούκαστλ προς τη Ρόδο και την Κέρκυρα, ενώ, κατά τις πληροφορίες, θα προσθέσει και το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Πρέβεζα στο δίκτυό της.

Η Κέρκυρα προστίθεται στις απευθείας πτήσεις από το Ίνσμπρουκ με την αεροπορική εταιρεία Skyalps του Ideal Tours, ο οποίος έχει στο πρόγραμμά του Πρέβεζα/Λευκάδα, Κεφαλονιά, Καλαμάτα και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα ο ταξιδιωτικός πράκτορας Springer Reisen προσθέτει, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμά του τη Χίο από τη Βιέννη.

Θέση αποκτά και η Chair Airlines, η οποία θα ξεκινήσει πτήσεις συνδέοντας την Ελλάδα με την Ελβετία. Έτσι, ο αερομεταφορέας θα εκτελεί εβδομαδιαία δρομολόγια μεταξύ Ζυρίχης και Πάτρας, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Τη Θεσσαλονίκη προσθέτει και η φινλανδική Finnair στο δίκτυο του 2026, συνδέοντας τη βορειοελλαδίτικη πόλη με το Ελσίνκι.

Σε Ανατολή και Δύση

Υψηλής στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό είναι, την ίδια στιγμή, η νέα σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας την οποία θα εξυπηρετούν από το 2026 η Aegean και η IndiGo, φέρνοντας πιο κοντά την Αθήνα με το Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της Ελλάδας με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η American Airlines θα ξεκινήσει πτήσεις προς την Αθήνα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τον Μάιο, παρατείνοντας τη χρονική διάρκεια των δρομολογίων της. Μάλιστα, η αμερικανική αεροπορική θα εκτελεί από τον προσεχή Μάιο και απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ντάλας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα των δύο προορισμών πέντε εβδομαδιαία δρομολόγια.

Την παρουσία της αναμένεται να ενισχύσει και η United Airlines, εντάσσοντας ένα αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας στα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για το 2026.