Η πραγματοποίηση του ανώτατου συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Είναι ωστόσο μια εκκρεμότητα που η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Άγκυρα έχει ξεκινήσει να εντατικοποιεί τις προκλήσεις τόσο ρητορικά όσο και επί του πεδίου.

Εκτός ότι ξεκίνησαν και πάλι οι παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο, οι οποίες είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί όλο το 2025, ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε σαφές στην τακτική που θα ακολουθήσει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: «Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας», είπε με νόημα.

Όλες οι παραβιάσεις έγιναν πολύ στοχευμένα, στο εύρος από τα έξι στα 10 ναυτικά μίλια, με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ να δηλώνει προκλητικά ότι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις είναι η Ελλάδα. Στον προγραμματισμό πάντως είναι, εντός του Ιανουαρίου, να γίνουν οι συναντήσεις για τον πολιτικό διάλογο με επικεφαλής την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τη θετική ατζέντα με επικεφαλής τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη.

Πρόβλημα όμως είναι και οι δηλώσεις που εξέφρασε στην εκπομπή του προηγούμενου χρόνου ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, περί προθυμίας της Τουρκίας να συζητήσει κλιμακωτά χωρικά ύδατα, αλλά και η επιμονή της Άγκυρας να συνδέει με το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών όλες τις αιτιάσεις της προς την Αθήνα.

Η Τουρκία δεν κρύβει τον εκνευρισμό της για την κινητικότητα της Ελλάδας με την έναρξη των παραδόσεων των φρεγατών FDI, αλλά και την τριμερή συνάντηση κορυφής με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις για να έχει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου. «Ξέρετε, ο Ερντογάν είναι καλός μου φίλος. Τον σέβομαι. Ο Μπίμπι τον σέβεται κι αυτός και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μάλιστα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι βλέπει την Τουρκία και τον Ερντογάν όχι ως πρόβλημα, αλλά ως «εργαλείο» στη Μέση Ανατολή. «Είμαι με το μέρος του Ερντογάν από την αρχή μέχρι το τέλος», τόνισε, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Με έχετε δει να κάνω πράγματα με τον πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Ερντογάν έσωσε την περιοχή. Μας επέτρεψε να απαλλαγούμε από τους κακούς ανθρώπους στη Συρία. Είμαι με τον Ερντογάν μέχρι τέλους, απόλυτα».

Το αν ο Τραμπ θα δείξει στην πράξη την υποστήριξή του στον Ερντογάν θα φανεί και από την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και την Άγκυρα σε λίγες εβδομάδες.