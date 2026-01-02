Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου ένας πατέρας στα Ιωάννινα, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο ανήλικος γιος του κατηγορουμένου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση κοκαΐνης.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31 Δεκεμβρίου 2025), ο πατέρας, μαζί με έναν συγκατηγορούμενό του, βρισκόταν με τον γιο του σε αυτοκίνητο και προχώρησε ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια την ουσία στον ανήλικο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της: «Το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του δεύτερου εμπλεκόμενου.