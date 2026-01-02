Να κάνει βόλτες κοντά στο Ζηλευτό της Φθιώτιδας, όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα τελευταία σπίτια εθεάθη ένας λύκος.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Με το που αντιλήφθηκε την παρουσία ανθρώπων όμως ο λύκος έσπευσε με μεγάλη ταχύτητα να εξαφανιστεί.

Θα μπορούσε η παρουσία του συγκεκριμένου σαρκοβόρου ζώου τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή να συνδεθεί με το πολικό κρύο που σημειώθηκε, αλλά δυστυχώς η παρουσία του κοντά στον αστικό ιστό τελευταία, είναι ολοένα και πιο συχνή.