Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, με τον Ιταλό έφηβο γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι να επιβεβαιώνεται ανάμεσα στους περίπου 40 νεκρούς.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του 17χρονου αθλητή, περιγράφοντάς τον ως «έναν νέο που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού». Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν. Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, όπου και εξελίχθηκε αγωνιστικά. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους κύκλους του εφηβικού και ερασιτεχνικού γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θεωρούνταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρισκόταν στην Ελβετία μαζί με φίλους του για διακοπές στο Κραν Μοντανά. Ο Γκαλεπίνι είχε ήδη καταγράψει αξιοσημείωτη πορεία σε τουρνουά τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη. Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του ήταν η νίκη του στο Omega Dubai Creek Amateur Open τον Απρίλιο του 2025. Είχε επίσης συμμετάσχει στο King Hamad Trophy στο Βασιλικό Γκολφ Κλαμπ του Μπαχρέιν και στο UAE Cup στο Αλ Άιν.