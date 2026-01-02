Σοβαρά τραυματισμένος από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ο Ταχίρις Ντος Σάντος της Μετς.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο γνωστό ελβετικό θέρετρο για τις ημέρες των εορτών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τραυματίες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation». Ο νεαρός άσος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του στη Γερμανία, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος, προτεραιότητα αποτελεί η σταθεροποίηση και η βελτίωση της υγείας του, ώστε σε δεύτερο χρόνο να μπορέσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Mercy», το οποίο βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η FC Metz ανακοινώνει με βαθιά οδύνη ότι ο Ταχίρις Ντος Σάντος, ποδοσφαιριστής του συλλόγου με καταγωγή από το Mont-Saint-Martin, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κράν-Μοντανά (Ελβετία) τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Με βαριά εγκαύματα, ο 19χρονος νεαρός παίκτης των «Γκρενά» διακομίσθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία.

Βαθιά συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση, οι διοικούντες, οι παίκτες, οι προπονητές και οι εργαζόμενοι του συλλόγου βρίσκονται σε σοκ και ενώνουν τις σκέψεις τους για να τις απευθύνουν στον Ταχίρις, αυτές τις ώρες που δίνει μάχη με τον πόνο.

At least 10 people were dead and 10 others were injured after a blast at a luxury bar in Switzerland triggered a massive fire during New Year's Eve celebrations. #cransmontana The explosion, #HappyNewYear2026 which happened at the Le Constellation Bar and Lounge in… pic.twitter.com/aezUv3iDT0 — Kumar Ranjan (@Kumarranjan1182) January 1, 2026

Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην οικογένειά του και εργάζεται, σε συνεργασία με τις ιατρικές αρχές, για να καταστεί δυνατή η μεταφορά του Ταχίρις στο Νοσοκομείο Mercy, κοντά στο σπίτι του.

Νεότερη ενημέρωση για τον Ταχίρις θα δοθεί σε περίπτωση σημαντικής εξέλιξης της κατάστασης της υγείας του. Μέχρι τότε, η FC Metz ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του Ταχίρις και της οικογένειάς του».